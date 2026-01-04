Crolli nella villa dei Totti E Ilary chiede al Tribunale | Fate pagare il Pupone

Nella villa dei Totti si è verificato un crollo del controsoffitto, mettendo in sicurezza la proprietà. Ilary Blasi ha richiesto al Tribunale di intervenire, chiedendo che l’ex marito Francesco Totti si faccia carico degli interventi di manutenzione necessari. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni legali legate alla gestione della residenza, evidenziando le problematiche di sicurezza e responsabilità tra le parti coinvolte.

Cede il controsoffitto nella magione da 25 vani. La conduttrice tv esige dal suo ex un intervento di manutenzione straordinaria attivando un ricorso d’urgenza. Soffitti crollati, sospetti abusi edilizi, accuse di abbandono dei figli, ulteriori verifiche patrimoniali ordinate dai giudici. La guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti (la prossima udienza della causa di divorzio sarà a marzo) continua a riservare sorprese e colpi sotto le cinture. Tutto era iniziato con il tira e molla su rolex e borsette, ma da allora il livello dello scontro è salito notevolmente. Portando anche all’iscrizione del Pupone sul registro degli indagati per abbandono di minore, dopo la denuncia presentata dalla conduttrice tv. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Crolli nella villa dei Totti. E Ilary chiede al Tribunale: «Fate pagare il Pupone» Leggi anche: Ilary Blasi furiosa con Francesco Totti: crolla il soffitto nella villa, viene richiesta la ristrutturazione a carico dell’ex marito. Il caso finisce in tribunale Leggi anche: Ilary Blasi e Francesco Totti: di nuovo in tribunale per il crollo di un soffitto della villa all'Eur? La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ilary Blasi denuncia Totti per il crollo del soffitto della villa all'Eur: «Paghi lui le spese»; Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all'Eur; Ilary Blasi furiosa, crolla il soffitto della villa all'Eur: Provvedimento in tribunale contro Totti, cosa è successo; Ilary Blasi fa (di nuovo) causa a Francesco Totti: Crollato un soffitto nella villa all'Eur. Ilary Blasi e Francesco Totti: di nuovo in tribunale per il crollo di un soffitto della villa all'Eur? - Si apre un contenzioso per un danno alla villa in cui la coppia ha vissuto insieme ai figli prima della separazione. vanityfair.it

