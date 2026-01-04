Critiche a Solomon perché israeliano I ProPal si aggrappano al campo
Criticare Manor Solomon per la sua nazionalità israeliana è un atteggiamento ingiusto e discriminatorio. Le sue qualità sportive devono essere valutate senza pregiudizi legati all’origine etnica o religiosa. Accusare Solomon di antisemitismo o di essere un simbolo di discriminazione è un fraintendimento che rischia di alimentare tensioni inutili. È importante distinguere tra opinioni sportive e discriminazione, rispettando sempre la dignità di ogni atleta.
Èantisemitismo. Contestare Manor Solomon perché israeliano, quindi ebreo, è odioso. È come appiccicare una stella gialla sulla maglia viola della Fiorentina che l'ha ingaggiato. È come se agli acquisti e alla formazione toscana ci pensasse Muhammad Hannoun. Tanto, le bandiere, palestinesi magari con un tocco di Hamas, pare sia competenza dell'assessore ProPal di Sesto Fiorentino autore della messinscena, Jacopo Madau, dirigente di Sinistra Italiana, che sui propri canali ha scritto parole nette: Solomon non sarebbe «benvenuto» a Firenze perché colpevole, a suo giudizio, di aver sostenuto politiche «genocidarie». 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: La Fiorentina prende l’israeliano Solomon, ma è polemica. Madau (Si): «Sostiene Netanyahu, qui non è il benvenuto»
Leggi anche: Israeliano Solomon alla Fiorentina, assessore Madau: “Non sei il benvenuto a Firenze”
L’israeliano Solomon è il nuovo Rosenthal? A Firenze il segretario di Sinistra Italiana: «Non sei il benvenuto» - Manor Solomon, nuovo acquisto della Fiorentina, tra talento calcistico e controversie legate al suo sostegno a Israele. ilnapolista.it
Odio pure nel calcio, sinistra contro l'israeliano Solomon alla Fiorentina: "Non è il benvenuto" - L'arrivo del calciatore israeliano Manor Solomon, primo rinforzo del mercato di gennaio ... msn.com
Alla Fiorentina arriva Solomon, esterno israeliano. Tifoseria e politica si dividono: 'Non sei il benvenuto' - Esterno classe '99, arriva dal Tottenham dopo una prima parte di stagione al Villarreal in prestito. 055firenze.it
Polemiche a Firenze per l’arrivo di Manor #Solomon tra critiche social e attacchi politici #Sabatini condanna l’accoglienza ostile: «Lo sport non dev'essere insensibile ai temi sociali, ma l'assessore faceva miglior figura a tacere. Il giocatore è molto bu x.com
Polemiche a Firenze per l’arrivo di Solomon: scontro politico tra accuse e difese L’arrivo a Firenze del calciatore israeliano Manor Solomon, pronto a firmare con la Fiorentina, ha acceso un duro dibattito politico e sui social. Jacopo Madau, segretario provincia - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.