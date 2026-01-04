Criticare Manor Solomon per la sua nazionalità israeliana è un atteggiamento ingiusto e discriminatorio. Le sue qualità sportive devono essere valutate senza pregiudizi legati all’origine etnica o religiosa. Accusare Solomon di antisemitismo o di essere un simbolo di discriminazione è un fraintendimento che rischia di alimentare tensioni inutili. È importante distinguere tra opinioni sportive e discriminazione, rispettando sempre la dignità di ogni atleta.

Èantisemitismo. Contestare Manor Solomon perché israeliano, quindi ebreo, è odioso. È come appiccicare una stella gialla sulla maglia viola della Fiorentina che l'ha ingaggiato. È come se agli acquisti e alla formazione toscana ci pensasse Muhammad Hannoun. Tanto, le bandiere, palestinesi magari con un tocco di Hamas, pare sia competenza dell'assessore ProPal di Sesto Fiorentino autore della messinscena, Jacopo Madau, dirigente di Sinistra Italiana, che sui propri canali ha scritto parole nette: Solomon non sarebbe «benvenuto» a Firenze perché colpevole, a suo giudizio, di aver sostenuto politiche «genocidarie». 🔗 Leggi su Iltempo.it

