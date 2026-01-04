Crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Ecco tutta la verità

Recenti voci hanno parlato di una possibile crisi tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. In questa occasione, Rosa decide di condividere la sua versione dei fatti, offrendo chiarimenti sulla situazione. Di seguito, troverete tutte le informazioni ufficiali e i dettagli più recenti, per conoscere la verità sulla coppia e capire cosa sta realmente accadendo.

Rosa Perrotta rompe il silenzio e svela cosa sta davvero succedendo con Pietro Tartaglione Lei entra in scena. Occhi puntati, domande scomode, voci che rimbalzano online: crisi in vista? Rosa Perrotta non ci sta. E risponde. A modo suo. Pietro Tartaglione non si fa vedere sotto l’albero con lei? I follower impazziscono. Partono i sospetti, si accendono i rumors: “È finita?”, “Si sono lasciati?”. Ma Rosa, con uno scatto, mette tutto a tacere. Su Instagram pubblica una foto insieme a Pietro. Sorridenti. Uniti. Poi lo screen di un messaggio privato che chiede: “Sei in crisi?”. La sua risposta? Secca, tagliente, ironica: “Crisi nera, nerissima. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

