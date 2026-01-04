Crisi moda e manifatture Un macigno sui saldi Allarme Federconsumatori

La crisi nel settore moda e manifatture sta influendo sui saldi stagionali, creando incertezza per consumatori e operatori. Secondo Federconsumatori, eventi come Black Friday e pre-saldi, insieme alla vicinanza delle festività, contribuiscono a una stagione complessa. È importante monitorare l’andamento del mercato e valutare con attenzione le opportunità di acquisto, in un contesto economico particolarmente sfidante.

Black Friday, pre-saldi e la data individuata a ridosso delle festività pesano sulla stagione in arrivo. Appena un terzo delle famiglie ricorrerà alle promozioni, con una spesa di 171,90 euro. E' la denuncia di Federconsumatori Arezzo all'avvio dei saldi invernali. Le svendite di stagione sono partite ieri in concomitanza con la prima Antiquaria dell'anno e con l'ultimo weekend della Città di Natale. Un fine settimana che unisce tanti eventi che potrebbero avere il merito di spingere le svendite. Ma Federconsumatori mette in luce una situazione difficile. "Come ogni anno il nostro Osservatorio ha stimato il ricorso alle vendite promozionali da parte delle famiglie – dice Chiara Rubbiani, Presidente Federconsumatori Arezzo.

