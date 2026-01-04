Crisi in Venezuela Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi | ecco perché

A causa della crisi in Venezuela e delle recenti tensioni geopolitiche, Leonardo DiCaprio si trova bloccato ai Caraibi, impedendogli di partecipare al Palm Springs International Film Festival. La situazione politica nel paese, con il crollo del governo Maduro e le restrizioni sui voli statunitensi, ha influenzato anche le attività degli attori internazionali, creando ripercussioni impreviste sulla loro agenda e sui movimenti.

Quanto sta avvenendo in Venezuela con la caduta del governo Maduro catturato dalle forze americane si è propagato anche su uno degli attori iconici di Hollywood, Leonardo DiCaprio, rimasto bloccato ai Caraibi a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela e impossibilitato a partecipare al Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival per le restrizioni sui voli messe in atto dagli Stati Uniti. La nota sull'attore. " Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo. Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Crisi in Venezuela, Leonardo DiCaprio bloccato ai Caraibi: ecco perché Leggi anche: Attacco in Venezuela, “bloccato” Leonardo DiCaprio: cosa succede all’attore Leggi anche: Leonardo DiCaprio bloccato dall’attacco di Trump in Venezuela: manda un video al Gala del Palm Springs International Film Festival. Ecco cos’è successo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Media, 'Di Caprio bloccato ai Caraibi per la crisi in Venezuela' - Anche Leonardo Di Caprio è rimasto bloccato ai Caraibi a causa dell'evolversi della situazione geopolitica in Venezuela. ansa.it

