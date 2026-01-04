Crans-Montanaidentificate le 40 vitime

Nella notte di Capodanno, un incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana ha causato la perdita di 40 vite. A distanza di ore, sono state identificate le ultime 16 vittime, portando a un quadro completo della tragedia. Questa notizia rappresenta un passo importante nella ricostruzione degli eventi e nel supporto alle famiglie coinvolte.

21.30 Sono state identificate anche le ultime 16 vittime -su un totale di 40- dell' incendio di Capodanno al locale Le Constellation di Crans-Montana.Sono tre svizzere (due di 15 anni e una di 22), una ragazza con cittadinanza svizzerofrancese di 24 anni,tre italiani,una portoghese di 22 anni, una belga di 17, sei francesi (una di 33 anni, una di 26 uno di 23, uno di 20, uno di 17,uno di 14) e di un 15enne con nazionalità franceseisraelianabritannica. Lo comunica la polizia cantonale del Vallese.

Crans Montana, identificate tutte le 40 vittime. I pm: «L'incendio causato dalle fontane pirotecniche». Sei i morti italiani accertati - Sono state identificate altre 16 vittime del rogo scoppiato nella notte di Capodanno al locale Constellation di Crans- ilmattino.it

Tragedia di Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime: la più giovane aveva solo 14 anni - Nove ragazzi che hanno perso la vita erano minorenni, sei erano italiani ... varesenoi.it

Incendio a Crans-Montana: identificate le prime vittime, 14 gli italiani feriti

Crans-Montana, identificate tutte le 40 vittime dell'incendio - facebook.com facebook

Crans-Montana, identificate le vittime italiane. Nel Varesotto un minuto di silenzio al ritorno in classe x.com

