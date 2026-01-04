Crans-Montana tre vittime italiane identificate | i nomi e il punto sull’inchiesta
A Crans-Montana sono stati identificati i nomi dei tre cittadini italiani tra le vittime dell’incendio nel locale Le Constellation di Capodanno. L’inchiesta prosegue per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire le circostanze di questa tragedia. Le autorità continuano a lavorare per fare luce su quanto accaduto, offrendo supporto alle famiglie coinvolte e mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire nomi, volti e storie spezzate. Nelle ultime ore sono stati identificati i primi tre cittadini italiani tra le vittime dell’incendio scoppiato nel locale Le Constellation. Si tratta di Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, tre ragazzi presenti nel club la notte del 31 dicembre, quando un incendio devastante ha trasformato una festa in una strage. Chi erano i tre ragazzi italiani morti a Crans-Montana. Giovanni Tamburi aveva 16 anni. Studente liceale, era in vacanza per le feste quando si trovava nel locale al momento dell’incendio. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
