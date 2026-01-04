Crans-Montana sei vittime italiane accertate Tajani | Feriti trasferiti in ospedale a Milano e Torino

Il tragico incendio avvenuto a Crans-Montana nella notte di Capodanno ha causato la morte di sei giovani italiani. Tajani ha confermato che i feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Milano e Torino. L’incendio si è sviluppato nel seminterrato del locale ‘Le Constellation’, provocando una tragedia che ha colpito profondamente le comunità coinvolte. Le autorità europee stanno seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

È arrivata nella giornata di oggi, 4 gennaio, la conferma: sono sei le vittime italiane accertate, giovani ragazzi morti nell'incendio che, nella notte di Capodanno, ha distrutto il seminterrato del noto locale svizzero 'Le Constellation', a Crans-Montana. A confermare il drammatico bilancio è.

Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: "Le sei vittime identificate saranno portate in Italia" - 30 circa al Dipartimento Emergenza Urgenza dell'ospedale Niguarda di Milano una donna di 55 anni, cittadina italiana re ... msn.com

Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime minorenni italiane - L'italosvizzera Sofia e il romano Riccardo si aggiungono ai due milanesi Chiara e Achille, al bolognese Giovanni e al genovese Emanuele ... rainews.it

Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans-Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti stann - facebook.com facebook

È stata completata l'identificazione delle sei vittime italiane morte nel rogo del 'Le Constellation', avvenuto la notte di Capodanno, a #Crans Montana, in Svizzera x.com

