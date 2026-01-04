Crans-Montana salgono a quattro le vittime italiane identificate

A seguito della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, sono state identificate quattro vittime italiane. Oltre a Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, si aggiunge Chiara Costanzo, 16 anni. La notizia conferma la presenza di cittadini italiani tra le vittime di questa tragica vicenda, suscitando attenzione e cordoglio.

Dopo Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi, è la 16enne Chiara Costanzo è la quarta vittima italiana identificata della strage di Capodanno a Crans-Montana. Il padre già nella giornata del 3 gennaio aveva comunicato alla stampa la certezza della morte della figlia. Sale così a 25 il numero delle vittime dell’incendio identificate dalla polizia svizzera. Restano due i dispersi italiani ancora da identificare. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Crans-Montana, salgono a quattro le vittime italiane identificate Leggi anche: Crans Montana, le vittime identificate salgono a 24: ancora dispersi gli altri tre italiani Leggi anche: Crans Montana, Tajani rassicura le famiglie: “Identificate 6 vittime, non sono italiane” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, identificate altre vittime: quattro sono svizzere, tre italiane; Lutto nazionale il 9 gennaio per le vittime di Crans-Montana; Strage Crans-Montana, almeno 40 morti. Si indaga per incendio, omicidio e lesioni; Crans-Montana: salgono a 14 i feriti italiani, ancora 6 i dispersi tra cui il sedicenne genovese. Crans-Montana, identificate altre vittime: quattro sono svizzere, tre italiane - Tra i 121 feriti nell'incendio, 5 risultano non ancora identificati: le famiglie attendono l'esito degli esami del Dna prima di arrendersi. dire.it

Strage di Crans-Montana, identificate le prime vittime. Indagati i gestori - Il bilancio complessivo aggiornato dalla autorità elvetiche è di 121 feriti, di cui 5 non identificati e di 40 deceduti di cui 4 identificati ... editorialedomani.it

Crans-Montana, anche Chiara Costanzo tra le vittime accertate: è la quarta italiana. Restano due i dispersi da identificare - Sale a 24 il numero delle vittime identificate dall’incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans- msn.com

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.