Crans-Montana prime vittime italiane Una è Giovanni Tamburi

Crans-Montana è stata teatro di un tragico incidente che ha coinvolto tre giovani italiani, tra cui Giovanni Tamburi. L’ambasciatore Cornado ha confermato in serata che, purtroppo, non ci sono più speranze per le vittime. La notizia ha profondamente colpito le famiglie e le comunità italiane, sottolineando la gravità dell’accaduto e la necessità di approfondire le cause di questa tragedia.

L'ambasciatore Cornado, in serata, annuncia che per tre giovanissimi connazionali non c'è più speranza. Riconosciuto grazie al Dna il corpo del sedicenne bolognese. Nove ustionati al Niguarda. Allerta degli psicologi: «Cresce la rabbia delle famiglie».. La Procura elvetica ha aperto un'indagine penale nei confronti dei coniugi francesi Moretti: sono accusati di omicidio, lesioni e incendio colposi. Tra i documenti manca il nulla osta per organizzare feste da ballo.. L'uomo proprietario del seminterrato a Crans-Montana era finito in carcere in Savoia per una serie di reati tra cui il rapimento. La moglie Jessica è figlia di un vigile del fuoco.

