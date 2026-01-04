Crans-Montana Papa | Vicino a quanti sono nel dolore per questa tragedia

Papa Leone XIV ha espresso vicinanza a chi è colpito dalla tragedia dell’incendio in un bar in Svizzera, chiedendo preghiere per le vittime, i feriti e le loro famiglie. In un messaggio di solidarietà, il Papa ha sottolineato l’importanza di pregare e di sostenere chi sta affrontando questo momento difficile. La comunità internazionale si unisce nel cordoglio per questa tragica perdita.

Papa Leone XIV ha detto di pregare per coloro che sono morti nell'incendio di un bar in Svizzera, per i feriti e per tutte le loro famiglie. Ha fatto i commenti alla fine della sua preghiera settimanale dell'Angelus dalla finestra del suo studio sopra Piazza San Pietro mentre centinaia di persone hanno sfidato la pioggia per partecipare. Quaranta persone sono morte e 119 sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato giovedì intorno all'1.30 al bar Le Constellation. La polizia ha detto che molte delle vittime erano tra l'adolescenza e la metà dei vent'anni. Domenica mattina le autorità svizzere hanno identificato 24 dei 40 morti.

