Crans-Montana non ci sono italiani tra nuove vittime identificate

Nella recente tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, non sono state identificate vittime italiane tra le persone coinvolte. La notizia fornisce un quadro aggiornato sugli eventi e sulle persone colpite, offrendo chiarezza sulla situazione attuale. Restano in corso ulteriori verifiche e accertamenti da parte delle autorità locali per chiarire le circostanze dell’incidente.

(Adnkronos) – Non ci sono italiani tra le nuove vittime identificate della strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Lo apprende l'Adnkronos da fonti informate dopo che la polizia svizzera ha annunciato l'identificazione di altri 16 morti portando a 24 il numero totale delle vittime di cui è stata accertata l'identità. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Strage di Crans-Montana, altre 16 vittime identificate. Non ci sono italiani Leggi anche: Strage di Crans-Montana, altre 16 vittime identificate. Ultime notizie: non ci sono italiani Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Crans-Montana, Tajani: Sono 16 gli italiani dispersi, 15 i feriti; Svizzera, esplosione a Crans-Montana: 47 vittime accertate. Una dozzina di italiani negli ospedali, sei i dispersi; Incendio a Crans-Montana: sale a 24 il numero delle vittime identificate, tre gli italiani; Almeno tre delle persone morte nell’incendio a Crans-Montana sono italiane. Crans Montana, identificate altre 16 vittime: ci sono 2 italiani. Il bilancio dei morti sale a 24 - Sono state identificate altre 16 vittime del rogo scoppiato nella notte di Capodanno al locale Constellation di Crans- ilmattino.it

Strage di Crans-Montana, tre vittime italiane: sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini - Ambasciatore Cornado: 'In base ai dati della Farnesina abbiamo 14 feriti di nazionalità italiana'. adnkronos.com

Crans Montana, tre vittime italiane: Giovanni, Achille ed Emanuele. Riccardo, Sofia e Chiara tra i dispersi - Sono tre i giovani italiani ufficialmente identificati tra le 40 vittime dell’incendio divampato nella discoteca «Le Constellation» di Crans- ilmessaggero.it

Annullato il trasferimento previsto per oggi al Villa Scassi di una donna italiana di 55 anni ustionata e intubata per aver inalato fumo nella tragedia di Crans - Montana - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.