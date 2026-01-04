Crans-Montana media | titolare ‘Le Constellation’ fu arrestato per sfruttamento prostituzione
Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation a Crans-Montana, è stato arrestato in relazione a un caso di sfruttamento della prostituzione avvenuto durante il Capodanno. La sua figura è nota anche alle autorità francesi, evidenziando un legame con precedenti vicende giudiziarie. La notizia si inserisce in un quadro più ampio di indagini su attività illecite nella zona, mantenendo un approccio sobrio e informativo.
(Adnkronos) – Jacques Moretti, il cittadino corso proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana dove si è consumata la tragedia di Capodanno, è noto alla giustizia francese. Come scrive Le Parisien, l'uomo è stato coinvolto in ''casi di sfruttamento della prostituzione risalenti a circa vent'anni fa, nonché in un caso di rapimento e sequestro di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
