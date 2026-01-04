Crans Montana le vittime identificate salgono a 24 | ancora dispersi gli altri tre italiani
A seguito dell’incidente a Crans Montana, le vittime confermate sono 24, con tre italiani ancora dispersi. Il Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza, inviando un messaggio letto durante la messa di commemorazione dal vescovo di Sion, Jean Marie Lovey. La comunità e le autorità continuano a monitorare la situazione, offrendo supporto alle famiglie colpite.
Papa Leone XIV mostra la propria vicinanza inviando un messaggio che il vescovo di Sion, Jean Marie Lovey, celebrante della messa di commemorazione, legge nel corso dell'omelia: "Il Santo Padre si unisce al nostro dolore con parole commuoventi e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie e sostenere coloro che soffrono". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Crans Montana, identificate le prime quattro vittime: sono tutte svizzere. Apprensione per gli italiani
Leggi anche: Strage di Crans-Montana, s’indaga per incendio e omicidio colposo. Sono 40 le vittime accertate ma il numero è destinato a salire: ancora 6 gli italiani dispersi
Crans-Montana, identificate tre vittime italiane; Incendio a Crans-Montana: sale a 24 il numero delle vittime identificate, tre gli italiani; Sono state identificate tre vittime italiane tra i giovani che hanno perso la vita nella strage di Crans-Montana, nella notte di Capodanno. Sono, il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini, lo studente sedicenne di Bologna Giovanni Tamburi e il se; Strage di ragazzi a Crans-Montana, identificate le prime tre vittime italiane.
Strage di Crans-Montana, tre vittime italiane: sono Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini - Ambasciatore Cornado: 'In base ai dati della Farnesina abbiamo 14 feriti di nazionalità italiana'. adnkronos.com
Crans Montana, identificate altre 16 vittime: ci sono 2 italiani. Il bilancio dei morti sale a 24 - Sono state identificate altre 16 vittime del rogo scoppiato nella notte di Capodanno al locale Constellation di Crans- ilmattino.it
Crans-Montana, identificate 24 vittime su 40. Attesa per gli altri 3 dispersi italiani Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi - Sale a 24 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ala Bar Le Constellation a Crans- leggo.it
Annullato il trasferimento previsto per oggi al Villa Scassi di una donna italiana di 55 anni ustionata e intubata per aver inalato fumo nella tragedia di Crans - Montana - facebook.com facebook
Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.