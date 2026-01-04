Crans Montana le vittime identificate salgono a 24 | ancora dispersi gli altri tre italiani

A seguito dell’incidente a Crans Montana, le vittime confermate sono 24, con tre italiani ancora dispersi. Il Papa Leone XIV ha espresso la sua vicinanza, inviando un messaggio letto durante la messa di commemorazione dal vescovo di Sion, Jean Marie Lovey. La comunità e le autorità continuano a monitorare la situazione, offrendo supporto alle famiglie colpite.

Papa Leone XIV mostra la propria vicinanza inviando un messaggio che il vescovo di Sion, Jean Marie Lovey, celebrante della messa di commemorazione, legge nel corso dell'omelia: "Il Santo Padre si unisce al nostro dolore con parole commuoventi e desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie e sostenere coloro che soffrono". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

