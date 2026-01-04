Crans-Montana le Cps calabresi | Il gesto di Campolo esempio di altruismo e rispetto per la vita

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha visto un grave incidente che ha suscitato grande sconcerto. Le Cps calabresi hanno sottolineato come il gesto di Campolo rappresenti un esempio di altruismo e rispetto per la vita. Un episodio che invita alla riflessione sull'importanza di valori fondamentali in momenti di emergenza, evidenziando l'importanza della solidarietà e della responsabilità collettiva.

"La tragedia verificatasi nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha profondamente colpito le coscienze di tutti noi. Di fronte a eventi di tale gravità, il dolore per le vite spezzate si accompagna alla necessità di riconoscere quei gesti che, anche nelle circostanze più drammatiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

