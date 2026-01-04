Crans-Montana le Cps calabresi | Il gesto di Campolo esempio di altruismo e rispetto per la vita

La notte di Capodanno a Crans-Montana ha visto un grave incidente che ha suscitato grande sconcerto. Le Cps calabresi hanno sottolineato come il gesto di Campolo rappresenti un esempio di altruismo e rispetto per la vita. Un episodio che invita alla riflessione sull'importanza di valori fondamentali in momenti di emergenza, evidenziando l'importanza della solidarietà e della responsabilità collettiva.

"La tragedia verificatasi nella notte di Capodanno a Crans-Montana ha profondamente colpito le coscienze di tutti noi. Di fronte a eventi di tale gravità, il dolore per le vite spezzate si accompagna alla necessità di riconoscere quei gesti che, anche nelle circostanze più drammatiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Crans-Montana, le Cps calabresi: "Il gesto di Campolo, esempio di altruismo e rispetto per la vita" Leggi anche: Il presidente della regione celebra il reggino Paolo Campolo l’eroe silenzioso di Crans Montana Leggi anche: L'orgoglio di Reggio per l'eroe di Crans Montana Paolo Campolo e l'invito a dargli un riconoscimento La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Crans-Montana, Occhiuto sull’eroismo del reggino Campolo: ‘Ha scelto di non scappare’; Crans-Montana, le Consulte Provinciali degli Studenti della Calabria commentano il gesto eroico di Paolo Campolo: “coraggio e responsabilità civile”. Crans-Montana, le CPS della Calabria: ‘Il gesto di Campolo richiama tutti al valore della vita’ - La Calabria si stringe attorno alle vittime della tragedia in Svizzera ed esalta l'eroismo del reggino Campolo. citynow.it

Crans-Montana, le Consulte Provinciali degli Studenti della Calabria commentano il gesto eroico di Paolo Campolo: “coraggio e responsabilità civile” - Il Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Reggio Calabria, a nome di tutto il Coordinamento regionale delle CPS della Calabria, interviene sui tragici eventi di Capodanno in Svizzera. strettoweb.com

Crans-Montana, le Consulte Provinciali degli Studenti della Calabria: “Il gesto di Paolo richiama tutti” - Gli uomini dell'Arma saranno presenti in 41 strutture ospedaliere sul territorio nazionale ... reggiotv.it

FOTO | Crans-Montana, la 'marcia silenziosa' in ricordo delle vittime della tragedia de La Constellation #ANSA - facebook.com facebook

#CransMontana, sono quattro le vittime italiane identificate. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.