Crans-Montana | l’arroganza del io avrei agito diversamente

Crans-Montana è il luogo di una tragedia che ha già causato oltre quaranta vittime, molte delle quali giovani. In questa difficile circostanza, si riflette sulla fragilità umana e sulla responsabilità di fronte a eventi così drammatici. È un momento di dolore che invita alla riflessione, senza giudizi affrettati o sensazionalismi, ma con rispetto per le vittime e le loro famiglie.

Crans Montana e l'importanza della psicologia dell’emergenza, per «evitare che il dolore frantumi la persona. Dopo un evento come questo, si rompe la fiducia di base nella ... - Montana, come funziona la task force psicologica e cosa davvero serve alle persone quando il mondo, all’improvviso, «esplode»? vanityfair.it

Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook

La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com

