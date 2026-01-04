Crans-Montana | l’arroganza del io avrei agito diversamente
Crans-Montana è il luogo di una tragedia che ha già causato oltre quaranta vittime, molte delle quali giovani. In questa difficile circostanza, si riflette sulla fragilità umana e sulla responsabilità di fronte a eventi così drammatici. È un momento di dolore che invita alla riflessione, senza giudizi affrettati o sensazionalismi, ma con rispetto per le vittime e le loro famiglie.
Nel momento in cui scrivo non è ancora stato pubblicato il numero definitivo delle vittime, eppure sappiamo già che i morti della tragedia avvenuta a Cras-Montana sono oltre quaranta, la maggior parte dei quali giovanissimi. Possiamo solo provare a immedesimarci nel dolore atroce che stanno. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Crans Montana, la fuga dalle fiamme e il caos negli ospedali: «C'era odore di bruciato, ho visto cose che non avrei voluto vedere mai»
Leggi anche: Crans Montana, la vittima più giovane aveva 16 anni. La fuga e il caos: «Cera odore di bruciato, ho visto cose che non avrei voluto vedere mai»
Crans-Montana, le parole di una madre: «Questa tragedia parla a noi adulti perché penso che in tantissimi ci siamo sentiti un po' genitori di quei ragazzi» - Giovanna Tranchida è siciliana e vive in Svizzera da undici anni, insieme ai suoi figli di 21 e 15 anni. vanityfair.it
Crans Montana e l'importanza della psicologia dell’emergenza, per «evitare che il dolore frantumi la persona. Dopo un evento come questo, si rompe la fiducia di base nella ... - Montana, come funziona la task force psicologica e cosa davvero serve alle persone quando il mondo, all’improvviso, «esplode»? vanityfair.it
Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook
La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.