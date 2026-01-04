Crans-Montana l’annuncio di Tajani | Identificate tutte le 6 vittime italiane Ecco i loro nomi
Il ministro Tajani ha confermato che le vittime italiane dell’incidente di Crans-Montana sono sei, tutte identificate. Le salme saranno trasportate in Italia con un volo di Stato dell’Aeronautica militare. Un momento di tristezza e di cordoglio per le famiglie coinvolte, mentre si attende il rientro delle salme per le operazioni di accertamento e riconoscimento.
Il ministro Tajani: "Purtroppo le vittime italiane sono sei, tutte accertate", ha detto. Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
