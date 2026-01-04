Crans Montana la scoperta dei medici dopo i ricoveri | Cosa ha ucciso già prima del fuoco

Dopo l’incendio che ha coinvolto un locale a Crans-Montana, i medici hanno svolto approfondite indagini sui feriti, cercando di chiarire le cause delle loro condizioni prima dell’incendio. Questa analisi è fondamentale per comprendere meglio l’incidente e i fattori che hanno contribuito alle conseguenze gravi. L’evento ha scosso la comunità locale, lasciando numerosi interrogativi ancora senza risposta.

Una notte di festa si è trasformata in un incubo per decine di giovani coinvolti nel devastante incendio scoppiato a Crans-Montana, un episodio che ha lasciato feriti gravi, immagini difficili da cancellare e interrogativi ancora aperti su cosa sia accaduto all’interno del locale. Per due notti Lorenzo, adolescente di Bracciano, non è quasi riuscito a dormire. Aveva respirato fumo e gas nel tentativo di aiutare altri ragazzi e continuava a tossire senza sosta. “Tossiva continuamente, diceva che si sentiva il fumo nei polmoni”, raccontano Jacopo Bucci e Ludovico Tagliabue, entrambi diciottenni della provincia di Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, il giorno dopo l’inferno: cosa non ha funzionato nella notte che ha ucciso decine di ragazzi Leggi anche: Strage di Crans Montana, scoperta degli investigatori: cosa l’ha causata Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il medico italiano davanti alla strage di Crans-Montana: «Situazione catastrofica: feriti anche per schiacciamento». Piena la terapia intensiva; Crans-Montana, il medico del Niguarda fa il punto sui tre italiani; Crans-Montana, il drammatico racconto di un medico italiano: «Situazione catastrofica»; Guardia medica scoperta, sindaco di Cagnano Varano dà il suo numero ai cittadini: “Chiamate me”. LIVE Crans Montana, gli aggiornamenti. Tra i feriti giovane calciatore del Pescara: "Visto cose orribili" - Almeno 47 morti e 115 feriti nell’esplosione causata da un incendio all’interno del locale "Le Constellation" di Crans- gazzetta.it

Crans-Montana e gli ustionati trasportati all'ospedale Niguarda. Dall'accoglienza agli interventi chirurgici, ai posti letto attivati: parlano i medici - Due dei tre ragazzi ricoverati ieri sera sono stati già sottoposti a interventi chirurgici. vanityfair.it

Strage a Crans-Montana, la solidarietà dell'Italia: «I medici rientrati al lavoro prima che li chiamassimo» - Sono 14 italiani su 119 totali i feriti nel rogo del bar le Constellation. ilmessaggero.it

Il padre della 16enne ricoverata al Niguarda da ieri sera: "L’ho trovata tra i morti, le nostre famiglie sono tutte legate a Crans-Montana. Per noi era un luogo speciale, ma non so se ci torneremo più" - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.