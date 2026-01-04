Crans-Montana la chiesa gremita per la messa in onore delle vittime dell' incendio a ' Le Constellation'

Domenica 4 gennaio, a Crans-Montana, si è svolta una messa in ricordo delle vittime dell’incendio avvenuto nel locale ‘Le Constellation’ presso la stazione sciistica svizzera. La chiesa era gremita di partecipanti che hanno voluto rendere omaggio alle persone coinvolte in questo tragico evento, in un momento di raccoglimento e solidarietà.

Domenica 4 gennaio si è svolta una messa a Crans-Montana in onore delle vittime dell'incendio in un locale della stazione sciistica svizzera: 'Le Constellation'. Il rogo ha causato 40 morti e oltre 100 feriti durante i festeggiamenti di Capodanno. Le autorità ritengono che l'incendio sia stato causato da "fontanelle" (una specie di candele scintillanti da festa) che, lanciate verso l'alto, hanno innescato le fiamme avvicinandosi troppo al soffitto del bar.

