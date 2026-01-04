crans montana in centinaia alla messa e alla processione per le vittime

A Crans-Montana si sono svolte una messa e una processione in memoria delle vittime dell’incendio avvenuto la notte di Capodanno, che ha provocato 40 decessi e numerosi feriti. L’evento ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, che hanno voluto rendere omaggio alle persone colpite da questa tragedia nella località alpina svizzera.

Centinaia di persone hanno partecipato alla messa domenicale a Crans-Montana in memoria delle vittime dell’incendio divampato la notte di Capodanno in un bar della località alpina svizzera, che ha causato 40 morti e molti feriti gravi. I partecipanti sono usciti in silenzio dalla cappella al suono della musica d’organo dopo la funzione celebrata nella Chapelle Saint-Christophe.Alcuni si sono abbracciati, altri hanno applaudito, prima di unirsi alla marcia silenziosa che è salita sulla collina fino al bar Le Constellation, luogo della tragedia, raccogliendosi in preghiera. Poi è partito un applauso prolungato, con la gente che ha deposto mazzi di fiori su un memoriale improvvisato, ricoperto di candele, fiori, peluche e altri omaggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

