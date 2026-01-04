Crans-Montana | impressionante testimonianza di una giovane sopravvissuta all’inferno

La testimonianza di una giovane sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana offre uno sguardo diretto e toccante su quei momenti difficili. Ricordando il giorno in cui ha stretto la croce al collo per trovare forza, la sua storia evidenzia la resilienza e la speranza di chi ha affrontato l’inferno. Un racconto che invita alla riflessione sulla fragilità e sulla capacità di resistere di fronte alle avversità.

Sopravvissuta all’incendio di Crans-Montana stringendo la croce che portava al collo: la testimonianza che sta commuovendo il mondo. Ci sono momenti in cui la realtà diventa un incubo di fiamme e fumo, e ogni via di fuga sembra svanire. È quanto accaduto a una giovane ragazza durante il terribile incendio scoppiato nel locale di Crans. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Crans-Montana: impressionante testimonianza di una giovane sopravvissuta all’inferno Leggi anche: Crans-Montana, il fidanzato di una italiana ferita: “L’ho vista bruciare, intorno a noi l’inferno” Leggi anche: Crans-Montana, la testimonianza: "Tutto partito dalle candele sulle bottiglie di Champagne" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Crans-Montana, un testimone: Persone ustionate e stese a terra; L'inferno di Crans-Montana: il locale una trappola per giovanissimi. La testimonianza di un 13enne; L'inferno di Crans-Montana: Travolto dalle fiamme ma vivo, il racconto choc. Crans-Montana, le testimonianze: “Vedevo mani e piedi, mi imploravano di aiutarli”, “Li abbiamo estratti uno dopo l’altro”, “Ho pensato: morirò davvero così?” - Ragazzi ustionati, candele pirotecniche, soccorsi disperati: i racconti di chi è sopravvissuto all'incendio al Constellation ... ilfattoquotidiano.it

