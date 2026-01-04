Crans Montana il video delle fiamme e la domanda che tutti si fanno | parla Roberta Bruzzone

Durante l’incendio di Crans-Montana, alcuni ragazzi hanno ripreso le fiamme invece di mettersi in salvo. Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa, spiega che questo comportamento non deriva da superficialità o esibizionismo, ma da reazioni psicologiche di blocco, negazione del rischio o dissociazione. In quei momenti di grande stress, il telefono può diventare un’illusione di controllo, mentre il cervello si paralizza di fronte al pericolo.

Perché alcuni ragazzi, durante l' incendio di Crans-Montana, riprendevano le fiamme invece di scappare? La risposta, spiega la criminologa e psicologa Roberta Bruzzone, non ha nulla a che fare con l'esibizionismo o con la superficialità: in quei momenti il cervello può bloccarsi, negare il pericolo o dissociarsi, e il telefono diventa un'illusione di controllo, un modo per "fare qualcosa" mentre in realtà si è paralizzati dalla paura.

Leggi anche: Crans Montana, il soffitto in poliuretano in fiamme per colpa delle candele dello champagne: foto e video che mostrano come è nato l'incendio

Leggi anche: “Ho preso lo smartphone, poi…”. Crans-Montana, parla il giovane che ha filmato le prime fiamme

