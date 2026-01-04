Al liceo Moreschi di Milano, il ritorno dalle vacanze sarà segnato da un senso di lutto, in ricordo di Chiara Costanzo. L’istituto ha annunciato che dedicherà un luogo della scuola alla studentessa scomparsa, rendendo il rientro particolarmente difficile per studenti e insegnanti. Una scelta che testimonia il dolore condiviso e la volontà di preservare la memoria di Chiara all’interno della comunità scolastica.

Milano – Il rientro a scuola dopo le vacanze sarà amaro all’Istituto Moreschi di via San Michele del Carso. Perché in terza liceo scientifico un banco sarà vuoto. Perché Chiara Costanzo non tornerà più dalle persone che l’amavano. È tra le giovanissime vittime che non hanno avuto scampo nella trappola di fuoco che ha spezzato 40 vite e ferito oltre 120 ragazzi la notte di Capodanno a Crans-Montana. “Abbiamo saputo che hanno riconosciuto il corpo di Chiara: non ce l’ha fatta, siamo distrutte, per noi era come una sorella”, piangevano le amiche venerdì pomeriggio. Poi la conferma dai familiari, che fino all’ultimo hanno sperato che la figlia fosse tra i feriti non ancora identificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà straziante. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo della sua scuola”

Leggi anche: Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo”

Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo”; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana; Ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane.

Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo” - Il preside: “La squadra di calcio giocherà con il suo nome sulle maglie” ... msn.com