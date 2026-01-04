Crans Montana il lutto al liceo Moreschi | Il rientro sarà amaro A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo
Il ritorno a scuola all’Istituto Moreschi di Milano sarà segnato dal lutto, dopo la perdita di Chiara Costanzo. La scuola ha annunciato che dedicherà un luogo a memoria di Chiara, per onorarne il ricordo. La comunità scolastica si prepara ad affrontare questo momento di tristezza, consapevole dell’importanza di mantenere viva la memoria di Chiara all’interno dell’istituto.
Milano – Il rientro a scuola dopo le vacanze sarà amaro all’Istituto Moreschi di via San Michele del Carso. Perché in terza liceo scientifico un banco sarà vuoto. Perché Chiara Costanzo non tornerà più dalle persone che l’amavano. È tra le giovanissime vittime che non hanno avuto scampo nella trappola di fuoco che ha spezzato 40 vite e ferito oltre 120 ragazzi la notte di Capodanno a Crans-Montana. “Abbiamo saputo che hanno riconosciuto il corpo di Chiara: non ce l’ha fatta, siamo distrutte, per noi era come una sorella”, piangevano le amiche venerdì pomeriggio. Poi la conferma dai familiari, che fino all’ultimo hanno sperato che la figlia fosse tra i feriti non ancora identificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza”
Leggi anche: Chiara Costanzo morta a Crans Montana, la telefonata e il dramma: ‘Non c’è più’
Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo”; Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana; Ambasciatore Cornado: Tre delle vittime sono italiane.
Crans Montana, il lutto al liceo Moreschi: “Il rientro sarà amaro. A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo” - Il preside: “La squadra di calcio giocherà con il suo nome sulle maglie” ... ilgiorno.it
Achille Barosi è morto: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana - Dopo giorni di angoscia e speranza la tragica conferma: il sedicenne è deceduto nell’inferno del Le Constellation. ilgiorno.it
Giovanni, Achille ed Emanuele, vite spezzate a 16 anni nell’incendio di Crans-Montana. Perse le speranze anche per Chiara - Strage di Capodanno, i tre italiani morti nel rogo del Constellation: Giovanni Tamburi e Achille Barosi, liceali di Bologna e Milano, e la promessa del golf di Rapallo Emanuele Galeppini: identificati ... quotidiano.net
Il 16enne bolognese è tra le vittime della tragedia a Crans-Montana - facebook.com facebook
Arnaud e la sua compagna sono tra le persone che in queste ore stanno a mettendo a disposizione le proprie abitazioni per accogliere le famiglie che sono arrivate a Crans-Montana alla ricerca dei propri cari x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.