Crans Montana il lutto al liceo Moreschi | Il rientro sarà amaro A Chiara Costanzo dedicheremo un luogo

Il ritorno a scuola all’Istituto Moreschi di Milano sarà segnato dal lutto, dopo la perdita di Chiara Costanzo. La scuola ha annunciato che dedicherà un luogo a memoria di Chiara, per onorarne il ricordo. La comunità scolastica si prepara ad affrontare questo momento di tristezza, consapevole dell’importanza di mantenere viva la memoria di Chiara all’interno dell’istituto.

Milano – Il rientro a scuola dopo le vacanze sarà amaro all’Istituto Moreschi di via San Michele del Carso. Perché in terza liceo scientifico un banco sarà vuoto. Perché Chiara Costanzo non tornerà più dalle persone che l’amavano. È tra le giovanissime vittime che non hanno avuto scampo nella trappola di fuoco che ha spezzato 40 vite e ferito oltre 120 ragazzi la notte di Capodanno a Crans-Montana. “Abbiamo saputo che hanno riconosciuto il corpo di Chiara: non ce l’ha fatta, siamo distrutte, per noi era come una sorella”, piangevano le amiche venerdì pomeriggio. Poi la conferma dai familiari, che fino all’ultimo hanno sperato che la figlia fosse tra i feriti non ancora identificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

