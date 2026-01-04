Crans-Montana il gestore già in carcere per prostituzione e rapimento

Crans-Montana, un incendio ha coinvolto il lounge bar Le Constellation, portando le autorità a indagare sulle cause. Nel contesto delle verifiche, sono emersi dettagli sui proprietari, Jacques e Jessica Moretti, entrambi di nazionalità francese, già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali. Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’incendio e il ruolo dei gestori.

Mentre avanzano le indagini sull'incendio del lounge bar Le Constellation di Crans -Montana, emergono nuovi dettagli sul profilo dei due proprietari, Jacques e Jessica Moretti, di nazionalità francese. Le Parisien, venerdì sera, ha portato a galla il passato sulfureo di Jacques, originario di Ghisonaccia, in Alta Corsica. L'uomo, oggi 49enne, è già noto alla giustizia francese per sfruttamento della prostituzione: i fatti risalgono a circa trent'anni fa, quando Jacques non si era ancora trasferito in Svizzera con la moglie. Ma c'è di più: il proprietario del Constellation, nel 2005, è stato in carcere in Savoia con l'accusa di truffa, rapimento e sequestro di persona.

