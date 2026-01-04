Crans-Montana il gestore era stato in carcere per prostituzione e rapimento

Crans-Montana è una rinomata località alpina, celebre per il suo paesaggio suggestivo e la vivace vita notturna. Tuttavia, la sua storia è stata segnata da un episodio particolare, legato a un gestore coinvolto in vicende giudiziarie che includevano reati come prostituzione e rapimento. Nonostante questo passato, la località mantiene il suo fascino, offrendo ai visitatori un ambiente tranquillo e accogliente, tra natura e momenti di relax.

Una località da cartolina, le luci dei locali, la vita notturna che scorre tranquilla tra musica e calici alzati. Poi, all’improvviso, la tragedia, le sirene, le domande. E, giorno dopo giorno, un dettaglio inquietante in più su chi stava dietro quel bancone così alla moda. Le indagini sull’ incendio del lounge bar Le Constellation di Crans-Montana non si fermano e, insieme agli accertamenti tecnici, affiora un passato che in molti, in paese, non conoscevano. Al centro ci sono i proprietari del locale, i coniugi francesi Jacques e Jessica Moretti. >> “C’è una cosa strana.”. Crans Montana, interviene Flavio Briatore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» Leggi anche: Il giocatore della Primavera del Pescara a Crans-Montana: «Era complicato scappare, il passaggio era bloccato» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, i gestori di Le Constellation iscritti nel registro degli indagati: le accuse sono omicidio, lesioni personali e incendio colposi; Rogo Crans-Montana, si indaga su gestione e sicurezza «low cost»; Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Chi sono i titolari francesi del locale di Crans-Montana: «Sono entrambi salvi». Gli après-ski e quei party nel seminterrato. Crans-Montana: salgono a 24 le vittime identificate, indagati i gestori del locale - La Procura del Cantone Vallese ha iscritto nel registro degli indagati i due proprietari del locale, accusati di omicidio colposo. giornaledipuglia.com

La strage di ragazzi a Crans-Montana, nel bar in fiamme raggiunti i 500 gradi: indagati per omicidio colposo i gestori - Il bilancio delle vittime ancora non è definitivo, intanto chi indaga vuole accertare se le norme di sicurezza sono state tutte rispettate ... today.it

Crans-Montana, il gestore del locale: «Tre controlli in 10 anni, tutto a norma» - Sono stati interrogati Jacques e Jessica Moretti, che gestiscono altri due locali oltre a Le Constellation dove nella notte di Capodanno c'è stato il disastroso incendio che ha causato la morte di 40 ... vanityfair.it

Annullato il trasferimento previsto per oggi al Villa Scassi di una donna italiana di 55 anni ustionata e intubata per aver inalato fumo nella tragedia di Crans - Montana - facebook.com facebook

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

