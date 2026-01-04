Crans-Montana il dramma della terza D | Quattro studenti ricoverati la classe sotto shock

A Crans-Montana, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro studenti, ora ricoverati in ospedale. La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale e le famiglie interessate, evidenziando l’importanza di interventi di supporto e prevenzione. L’episodio ha anche suscitato grande preoccupazione tra gli studenti e il personale scolastico, lasciando un senso di shock e dolore diffuso.

Il dramma di quattro ragazzi, amici tra i banchi di scuola e nella vita quotidiana, è diventato il dolore di un intero istituto: il liceo Virgilio di Milano. Da giorni la comunità scolastica vive ore di angoscia e attesa per le condizioni di Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, studenti della terza D, rimasti gravemente feriti nell' incendio di Crans-Montana durante la festa di Capodanno al locale Le Constellation. I quattro adolescenti, due ragazze e due ragazzi tra i 15 e i 16 anni, sono rimasti coinvolti nel rogo che ha segnato in modo indelebile la notte nella località sciistica svizzera. Tutti hanno riportato ustioni gravi e sono stati ricoverati in diversi ospedali, mentre famiglie, compagni e docenti seguono con apprensione ogni aggiornamento.

