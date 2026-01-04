Crans Montana identificato ufficialmente il corpo di Chiara Costanzo | è la quarta vittima italiana

È stato ufficialmente identificato il corpo di Chiara Costanzo, quarta vittima italiana nella tragedia di Crans Montana. La notizia conferma la tragica perdita e rappresenta un momento di riflessione per tutte le persone coinvolte. La famiglia della vittima è stata informata e le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

È stato ufficialmente identificato il corpo della quarta vittima italiana della strage di Crans Montana. Si tratta di Chiara Costanzo, 16enne di Milano amica di Achille Barosi, anche lui vittima dell'incendio. Lo ha riferito l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Strage di Crans-Montana, identificate altre vittime: confermati tre giovani italiani, due dispersi - Montana: identificate altre vittime, confermati tre giovani italiani morti. quotidianopiemontese.it

Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi - Montana quando è scoppiato l'incendio: ancora 3 italiani ufficialmente dispersi ... ilgiornale.it

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

