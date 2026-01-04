Crans Montana identificati i resti di Emanuele Galeppini il sedicenne morto nella strage di Capodanno

La polizia svizzera ha identificato le tre vittime italiane dell’incendio che ha coinvolto il locale “Le Constel” a Crans Montana nella notte di Capodanno. Si tratta di Emanuele Galeppini, sedicenne di origine italiana, e di altri due giovani, Giovanni Tamburi e Achille Barosi. L’indagine prosegue per chiarire le cause dell’incendio e le responsabilità, nel rispetto della memoria delle vittime e delle loro famiglie.

Identificati anche altri due giovani italiani che si trovavano nel locale dove è scoppiato l'incendio: il bolognese Giovanni Tamburi e il milanese Achille Barosi La polizia svizzera ha identificato tre vittime italiane dell'incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale "Le Constel.

