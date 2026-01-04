Crans-Montana identificate tutte le sei vittime italiane

L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha confermato il riconoscimento delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. La notizia rappresenta un passo importante nel processo di identificazione delle persone coinvolte, offrendo un momento di chiarezza e rispetto per le famiglie colpite. La notizia è stata comunicata ufficialmente, sottolineando l’impegno delle autorità italiane e svizzere nel supporto alle famiglie e nella gestione della vicenda.

È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Crans-Montana. Lo ha reso noto l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Ai quattro precedentemente identificati ( Giovanni Tamburi, Achille Barosi, Emanuele Galeppini e Chiara Costanzo ) si sono aggiunti Sofia Prosperi e Riccardo Minghetti. Avevano tra 15 e 16 anni. Le salme saranno trasportate in Italia con un volo di Stato. La notizia è stata poi confermata Antonio Tajani. Quanto ai feriti, ha spiegato il ministro degli Esteri, «stanno per essere tutti accompagnati in Italia, ttre al Niguarda di Milano e una a Torino».

