Crans-Montana identificate tutte le 40 vittime della strage | gli sviluppi dell’indagine

È stato confermato che tutte le 40 vittime della tragedia di Capodanno nel locale Le Constellation a Crans-Montana sono state ufficialmente identificate. L’indagine sull’incendio si è conclusa con questa importante acquisizione, fornendo chiarezza sulle persone coinvolte e facilitando le procedure di assistenza e ricostruzione. Restano in corso ulteriori approfondimenti per comprendere le cause dell’incidente e prevenire eventi simili in futuro.

Aggiornamento importante poco fa sul tragico rogo di Capodanno a Crans-Montana. Sono state identificate ufficialmente tutte le 40 vittime della strage di Capodanno avvenuta nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. A renderlo noto sono state le autorità cantonali vallesane, al termine di un complesso lavoro di riconoscimento condotto nei giorni successivi all'incendio. Secondo il bilancio definitivo, tra le persone decedute ci sono 21 cittadini svizzeri, nove francesi – di cui uno con doppia cittadinanza svizzera e uno con cittadinanza anche israeliana e britannica – sei italiani, un belga, un portoghese, un rumeno e un turco.

Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime italiane: confermati anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi - Identificate tutte e sei le vittime italiane dell'incendio scoppiato al Bar Le Constellation a Crans- leggo.it

Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime minorenni italiane - L'italosvizzera Sofia e il romano Riccardo si aggiungono ai due milanesi Chiara e Achille, al bolognese Giovanni e al genovese Emanuele ... rainews.it

Secondo la Procura l’incendio nel locale Le Constellation a Crans-Montana, che ha provocato oltre 40 morti e più di 100 feriti, sarebbe stato causato da fontane pirotecniche. Si indaga sui lavori del bar, sulla sicurezza e sulle vie di fuga. - facebook.com facebook

Un minuto di silenzio per le vittime dell'incendio a Crans-Montana prima di Inter-Bologna x.com

