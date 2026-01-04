Crans-Montana identificate 40 vittime

Le autorità di Crans-Montana hanno confermato l’identificazione di tutte le 40 vittime dell’incendio di Capodanno presso il locale Le Constellation. Alle 21.30 sono state rese note le identità delle ultime 16 persone, portando a completamento il quadro delle persone coinvolte. La tragedia ha profondamente colpito la comunità locale e sollevato questioni sulla sicurezza dei locali pubblici nella regione.

