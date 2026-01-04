Crans-Montana identificate 25 vittime su 40 C' è un altro italiano Fiato sospeso per Riccardo Minghetti Chiara Costanzo e Sofia Prosperi

A Crans-Montana, in Svizzera, il bilancio delle vittime dell'incendio alla Bar Le Constellation si aggira ora a 25 confermate, tra cui anche italiani. La notte di Capodanno ha lasciato molte persone coinvolte, con le autorità che continuano le indagini. Tra le vittime identificate ci sono Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, mentre si attende ancora l'identificazione di altri.

