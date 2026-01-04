Crans-Montana i prezzi del ?Le Constellation? | 100 euro per l' ingresso a Capodanno 300 per una bottiglia di vodka

A Crans-Montana, al Le Constellation, i prezzi per il Capodanno erano di circa 100 euro per l’ingresso e 300 euro per una bottiglia di vodka. La serata, che ha avuto conseguenze tragiche con oltre 40 vittime, ha attirato molti con tariffe che riflettevano il contesto di festa. Questo articolo analizza i costi e le dinamiche di un evento che rimarrà nella memoria collettiva.

Al Le Constellation di Crans Montana la serata di Capodanno, dove hanno perso la vita oltre 40 persone, costava 100 franchi svizzeri solo per l'ingresso, più o meno un centinaio di euro.

Crans-Montana, nel bar pure tredicenni: 40 franchi svizzeri per entrare e le recensioni (appena sufficienti) sulla sicurezza - Montana, almeno 40 ragazzini morti e 119 feriti, di cui sei non ancora ... ilmattino.it

La tragica notte al bar «Le Constellation» a Crans Montana: la ricostruzione della tragedia nelle clip diffuse sui social - Le clip girate all'interno e all'esterno del bar « Le Constellation » e diffuse sui social permettono di ricostruire le tragiche ore della notte di Capodanno a Crans Montana: le vittime sono almeno 40 ... msn.com

Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook

La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com

