Crans Montana | Gualtieri Roma abbraccia famiglia Minghetti vicini a chi ha perso cari

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso vicinanza alla famiglia Minghetti, colpita dalla perdita di Riccardo, vittima dell’incendio a Crans Montana. La città si unisce nel cordoglio, riconoscendo l’importanza di solidarietà e supporto in momenti di dolore. Roma si mostra vicina a chi ha perso un caro, sottolineando il valore di comunità e solidarietà anche in situazioni difficili.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha rilasciato una dichiarazione in cui manifesta la solidarietà della città alla famiglia di Riccardo Minghetti, un giovane romano tragicamente deceduto a causa dell'incendio che ha colpito un locale a Crans Montana. "Siamo vicini alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono stati feriti nella devastante tragedia di Crans-Montana, un dolore che è difficile persino da immaginare – ha dichiarato Gualtieri -. In queste ore, purtroppo, è stato identificato il corpo di un giovane romano, Riccardo Minghetti, e la notizia della sua scomparsa ci colpisce profondamente.

