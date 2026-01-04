Crans-Montana grande commozione a messa per vittime | 6 i morti italiani
A Crans-Montana si è svolta una messa di commemorazione per le vittime dell’incendio al locale Le Constellation, che ha causato la morte di sei italiani. L’evento, celebrato nella chiesa di Saint-Christophe dal vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, ha rappresentato un momento di raccoglimento e solidarietà per le famiglie coinvolte.
Crans-Montana, 4 gen. (askanews) - Grande commozione alla messa a Crans-Montana per le vittime dell'incendio nel locale Le Constellation, celebrata nella chiesa di Saint-Christophe dal vescovo di Sion Jean-Marie Lovey. Le vittime accertate della strage al momento sono 40, fra loro 6 italiani identificati, come riferito dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sono quattro ragazzi e due ragazze, tutti fra i 15 e i 17 anni. I feretri rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'aeronautica militare. Intanto non si ferma il pellegrinaggio davanti al bar in cui hanno perso la vita tutti questi giovanissimi mentre stavano festeggiando il Capodanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
