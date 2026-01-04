Crans-Montana grande commozione a messa per vittime | 6 i morti italiani

A Crans-Montana si è svolta una messa di commemorazione per le vittime dell’incendio al locale Le Constellation, che ha causato la morte di sei italiani. L’evento, celebrato nella chiesa di Saint-Christophe dal vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, ha rappresentato un momento di raccoglimento e solidarietà per le famiglie coinvolte.

Crans Montana, all'Anima e all'Odissea l'omaggio ai ragazzi morti. Venerandi: «I titolari dovranno pagare. Quando vi divertite dovete essere al» - Un minuto di silenzio, poi con la voce rotta dalla commozione un forte applauso e la denuncia: «Qualcuno dovrà dare delle spiegazioni e pagare. msn.com

Strage di Crans-Montana, chi sono le sei vittime italiane - Nell'incendio con esplosione nel locale svizzero " Le Constellation " sono morti il 16enne bolognese Giovanni Tamburi, il 16enne milanese Achille Barosi, il quasi 17enne genovese Emanuele Galeppini, ... tg24.sky.it

Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook

La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com

