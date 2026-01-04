A Crans Montana, tra le vittime italiane della strage di Capodanno si trova Chiara Costanzo. La commemorazione ha visto oltre mille partecipanti, mentre il sindaco ha sottolineato l’intensità dei controlli sui locali. La giornata di lutto nazionale, proclamata per il 9 gennaio, ricorda il dolore condiviso e la necessità di riflettere sulla sicurezza.

La commemorazione silenziosa a Crans Montana con oltre mille persone e la proclamazione della giornata di lutto nazionale per il 9 gennaio hanno fatto da sfondo, oggi, a una nuova e dolorosa conferma nella strage di Capodanno. Dopo le tre vittime italiane identificate nella serata di sabato, è stata infatti riconosciuta una quarta vittima italiana dell’incendio al locale Le Constellation: si tratta, secondo quanto riferito dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, della sedicenne milanese Chiara Costanzo. La famiglia è stata avvertita dalle autorità elvetiche. “Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un pò di prevenzione e un minimo di buon senso”, ha detto l’ambasciatore Cornado al termine della cerimonia per commemorare le vittime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crans Montana, Chiara Costanzo è tra le vittime italiane identificate. Il sindaco: “I controlli sui locali sono stati severi”

