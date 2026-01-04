L’incidente di Crans-Montana ha suscitato interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole in Italia e oltre. La tragedia ha riacceso il dibattito sulle responsabilità e sulle misure preventive, evidenziando come il rispetto delle norme sia fondamentale per evitare conseguenze drammatiche. Mentre molte domande restano senza risposta, il caso invita a riflettere sull’importanza di un approccio prudente e responsabile.

La tragedia di Crans-Montan a continua a tenere banco nel dibattito internazionale, perché a vari livelli le domande che non hanno ancora risposte sono troppe. Le autorità svizzere stanno conducendo le indagini per capire, eventualmente, dove sono state le negligenze e se ci sono state responsabilità in quella che viene ormai chiamata "strage dei ragazzi". I morti italiani sono in tutto 6 e hanno tra i 15 e i 17 anni: giovanissimi che credevano di festeggiare l'arrivo del nuovo anno e che invece sono andati incontro alla fine della propria vita. Nessuno ripagherà mai abbastanza i genitori per le perdite subite, niente riporterà indietro le vite spezzate di questi adolescenti, ma forse si potrà evitare che possa accadere, di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans Montana, Cerno a Domenica in: "In Italia poteva succedere? Se si rispettano le regole no, ma non tutti lo fanno"

Leggi anche: Valditara sulla ‘lezione’: "Non c’è nessuna censura. Ma le regole si rispettano"

Leggi anche: Crans-Montana, i vigili del fuoco sulle regole in Italia: “Non si accendono candele scintillanti in posti chiusi”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Crans-Montana, Cerno: Perché la Svizzera si è rivelata diversa da come la immaginavamo; Domenica In, oggi domenica 4 gennaio: tra gli ospiti Bova e Bonaccorti; Tommaso Cerno: «Sono cresciuto povero. A 13 anni ho fatto coming out ma mia mamma lo sapeva già. La politica è stato l’errore più grande...; Ospiti tv 3 e 4 gennaio: Verissimo, Domenica In, Ciao Maschio, Da noi… a Ruota Libera. Che tempo che fa si ferma.

Domenica In inizia il 2026 con Al Bano e Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo - Domenica In: Mara Venier torna in onda con nuove interviste a Raoul Bova, Al Bano Carrisi, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo. davidemaggio.it