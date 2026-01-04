Crans Montana Cerno a Domenica in | In Italia poteva succedere? Se si rispettano le regole no ma non tutti lo fanno
L’incidente di Crans-Montana ha suscitato interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle regole in Italia e oltre. La tragedia ha riacceso il dibattito sulle responsabilità e sulle misure preventive, evidenziando come il rispetto delle norme sia fondamentale per evitare conseguenze drammatiche. Mentre molte domande restano senza risposta, il caso invita a riflettere sull’importanza di un approccio prudente e responsabile.
La tragedia di Crans-Montan a continua a tenere banco nel dibattito internazionale, perché a vari livelli le domande che non hanno ancora risposte sono troppe. Le autorità svizzere stanno conducendo le indagini per capire, eventualmente, dove sono state le negligenze e se ci sono state responsabilità in quella che viene ormai chiamata "strage dei ragazzi". I morti italiani sono in tutto 6 e hanno tra i 15 e i 17 anni: giovanissimi che credevano di festeggiare l'arrivo del nuovo anno e che invece sono andati incontro alla fine della propria vita. Nessuno ripagherà mai abbastanza i genitori per le perdite subite, niente riporterà indietro le vite spezzate di questi adolescenti, ma forse si potrà evitare che possa accadere, di nuovo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Domenica In inizia il 2026 con Al Bano e Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo - Domenica In: Mara Venier torna in onda con nuove interviste a Raoul Bova, Al Bano Carrisi, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo. davidemaggio.it
La chiesa di Crans Montana gremita per la messa in onore delle vittime dell'incendio a «Le Constellation» - Montana in onore delle vittime dell'incendio in un locale della stazione sciistica svizzera, 'Le Constellation'. msn.com
Domenica In, oggi domenica 4 gennaio: tra gli ospiti Bova e Bonaccorti - 'Domenica In' torna oggi, domenica 4 gennaio, con una nuova puntata condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda alle 14 su Rai 1 in diretta. msn.com
Purtroppo c'è la conferma ufficiale sui 6 giovanissimi italiani morti nel rogo di Crans Montana: una preghiera per loro e un pensiero per i loro familiari che vivono una tragedia enorme. - facebook.com facebook
La tragedia di Crans-Montana, la paura (che può salvare dalla morte) arrivata troppo tardi e il dolore di quei genitori x.com
