Crans Montana c’erano anche loro in quel bar | storie di amicizie e destino crudele

A Crans Montana, in un semplice bar, si intrecciano storie di amicizia e destino. Quattro ragazzi di 16 anni, compagni di classe al liceo Virgilio di Milano—Sofia Prosperi, Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan—sono protagonisti di un episodio che ha segnato profondamente le loro vite, trasformando un normale Capodanno in un ricordo indelebile.

Sono quattro ragazzi della stessa classe, legati dall'amicizia e da un Capodanno che avrebbe dovuto essere solo una festa: Sofia Prosperi, Francesca Nota, Leonardo Bove e Kean Kaizer Talingdan, tutti sedicenni della terza D del liceo Virgilio di Milano. Insieme avevano scelto di trascorrere le vacanze a Crans-Montana, senza immaginare che quella notte li avrebbe trascinati dentro una delle tragedie più gravi degli ultimi anni, trasformando una vacanza tra amici in una lunga prova di dolore, attesa e speranza. Sofia è atterrata all'Ospedale Niguarda di Milano con un elicottero del 118 valdostano verso le 14.

