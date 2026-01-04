Crans-Montana Briatore svela | Una scala sola e soffitti bassi ecco perché sono morti in 40
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli edifici coinvolti. Briatore ha spiegato che la struttura era composta da una sola scala e soffitti bassi, fattori che potrebbero aver contribuito alle vittime. L'evento ha riscosso attenzione sia a livello locale che internazionale, evidenziando l'importanza di norme più stringenti in materia di sicurezza.
La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, continua a suscitare interrogativi e indignazione. Flavio Briatore, imprenditore che gestisce numerosi locali in Italia e all’estero, è intervenuto con parole durissime sulla vicenda che ha provocato 40 vittime e circa 120 feriti nel locale Le Constellation. In un’intervista rilasciata a Il Giornale, Briatore non ha usato mezzi termini: “Omicidio. Non c’è dubbio: omicidio. Non mi parlate di sfortuna, di caso, di circostanze avverse. Questo è omicidio”. @la.repubblica In un nuovo video diffuso sui social, alcuni momenti dell’incendio divampato all’interno del locale Le Constellation, a Crans-Montana (Svizzera), che ha preso fuoco durante la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: almeno 40 morti e 115 feriti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
Leggi anche: Strage di giovanissimi nel rogo di Capodanno a Crans-Montana: 40 morti, 115 feriti. Gli inquirenti: «L'unica via d'uscita dal locale era una scala angusta». Tajani: 6 italiani dispersi, 13 ricoverati Chi sono
Flavio Briatore e la strage di Crans-Montana, "è stato un omicidio": il duro attacco al locale in Svizzera - Montana dicendo che si tratta di un omicidio: secondo lui quel locale non doveva avere la licenza ... virgilio.it
Tragedia Crans-Montana, tre vittime italiane identificate. Flavio Briatore: "Non parlate di sfortuna, è omicidio" - La rabbia dell'imprenditore e la normativa italiana dopo la tragedia del cinema Statuto a Torino ... torinotoday.it
Crans-Montana, Briatore accusa: “Non è una fatalità, è omicidio” - Montana, dove un incendio ha ucciso ragazzi di 17 anni, non è per lui una fatalità né una c ... giornalelavoce.it
Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans-Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti stann - facebook.com facebook
Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.