Crans-Montana Briatore svela | Una scala sola e soffitti bassi ecco perché sono morti in 40

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza degli edifici coinvolti. Briatore ha spiegato che la struttura era composta da una sola scala e soffitti bassi, fattori che potrebbero aver contribuito alle vittime. L'evento ha riscosso attenzione sia a livello locale che internazionale, evidenziando l'importanza di norme più stringenti in materia di sicurezza.

Tragedia Crans-Montana, tre vittime italiane identificate. Flavio Briatore: "Non parlate di sfortuna, è omicidio" - La rabbia dell'imprenditore e la normativa italiana dopo la tragedia del cinema Statuto a Torino ... torinotoday.it

Crans-Montana, Briatore accusa: “Non è una fatalità, è omicidio” - Montana, dove un incendio ha ucciso ragazzi di 17 anni, non è per lui una fatalità né una c ... giornalelavoce.it

Sono confermate le sei vittime italiane nel rogo del pub Le Constellation a Crans-Montana, a Capodanno. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Le salme rientreranno in Italia con un volo di Stato dell'Aeronautica militare. Quanto ai feriti stann - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

