Crans-Montana anche Chiara Costanzo tra le vittime accertate | è la quarta italiana Restano due i dispersi da identificare

Tra le vittime dell’incendio di Capodanno a Crans-Montana figura anche Chiara Costanzo, sedicenne milanese. È la quarta italiana confermata tra i morti, mentre restano ancora due i dispersi da identificare. L’incidente ha causato notevoli conseguenze e si stanno svolgendo le operazioni di ricostruzione e soccorso per fare luce sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

C’è anche la sedicenne milanese Chiara Costanzo tra le vittime accertate dell’ incendio che la notte di Capodanno ha devastato il locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La conferma è arrivata dall’ambasciatore italiano in Svizzera che ha anche riferito che la famiglia è stata avvertita. In mattinata le autorità svizzere avevano fatto sapere di aver identificato altre 16 persone, portando il totale delle identificazioni a quota 24 (25 con Chiara Costanzo) su circa 40 persone morte nell’incendio. Tra le prime vittime italiane confermate ci sono tre giovani: Giovanni Tamburi, Achille Barosi ed Emanuele Galeppini, tutti teenager rispettivamente di Bologna, Milano e Genova. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Crans-Montana, identificata la quarta vittima italiana: è Chiara Costanzo Leggi anche: Crans Montana, quarta vittima italiana: identificata Chiara Costanzo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Chiara Costanzo è una delle vittime della strage di Crans Montana; Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: “Ora che mia figlia non c’è più voglio giustizia”; Strage di Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: «La chiamata che un genitore non dovrebbe ricevere. Era in quel locale per caso, ora non c’è più»; Quarto Grado: Il ricordo di Chiara Costanzo, morta nella strage di Crans Montana Video. Crans-Montana, identificata altra vittima: è Chiara Costanzo. Il papà è di Arona - Elsa, 15enne biellese, ricoverata a Zurigo. rainews.it

Chiara Costanzo è morta, ora è ufficiale: identificata dal Dna la quarta vittima italiana dell’incendio di Crans-Montana - Dall'ambasciatore italiano in Svizzera arriva l’ufficialità del decesso della 16enne residente a Milano, alunna dell’istituto Moreschi e ginnasta a livello agonistico ... msn.com

Crans Montana, sale a 4 il numero delle vittime italiane: identificata la 16enne Chiara Costanzo - Identificate altre 16 vittime, ci sono due italiani Oltre ai tre ... ilgazzettino.it

“Eri un raggio di luce”. Crans-Montana, il dramma di Sofia: ricordo di una giovane vita spezzata - facebook.com facebook

Sono centinaia le persone che oggi a Crans-Montana hanno partecipato alla messa dedicata alle vittime della tragedia di Capodanno. #svizzera x.com

