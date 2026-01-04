Crans-Montana altri due pazienti al Niguarda | una 55enne e il 16enne Kean Attesa per il compagno di classe Leonardo
A Milano, il 4 gennaio 2025, due pazienti sono stati trasportati via elicottero al Niguarda dall'ospedale di Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di una donna di 55 anni e di Kean, un sedicenne. Sono attesi anche altri arrivi, tra cui il compagno di classe Leonardo. La direzione dell'ospedale monitora attentamente la situazione per garantire le cure necessarie.
Milano, 4 gennaio 2025 – Altri due pazienti sono arrivati via elicottero al Dipartimento Emergenza Urgenza dell'Ospedale Niguarda di Milano dalla Svizzera. Nel primo pomeriggio una donna di 55 anni, cittadina italiana residente in Svizzera, finora ricoverata ad Aarau. E poco dopo Kean Talingdan, studente e calciatore 16enne di Milano. Entrambi sono rimasti coinvolti nell’incendio nel locale ‘ Le Constellation ’ a Crans-Montana. Il numero dei pazienti accolti a Niguarda sale quindi a 11. Prossimamente dovrebbe arrivare anche Leonardo Bove, compagno di classe di Kean al liceo Virgilio di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
