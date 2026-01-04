Crans-Montana all' appello mancano Riccardo Minghetti Chiara Costanzo e Sofia Prosperi Ma le speranze sono poche

Crans-Montana, al momento, risultano ancora dispersi Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi, gli ultimi italiani coinvolti nella tragedia. Le ricerche continuano, ma le speranze di ritrovarli vivi sembrano diminuire. La vicenda resta sotto attenzione, mentre si attendono aggiornamenti dalle autorità e dalle famiglie interessate.

I dispersi: nomi e storie dei ragazzi italiani in trappola a Crans Montana - Nonostante la prudenza delle autorità svizzere e la cautela del governo italiano hanno iniziato a trapelare i nomi dei ragazzi italiani dispersi o feriti nella tragedia di Crans Montana. rainews.it

Gli italiani dispersi dopo l’inferno di Crans-Montana e i sopravvissuti. Giovanni, Riccardo, Chiara e gli altri: chi sono e quanti ancora non si trovano - La lista dei ragazzi italiani che mancano all'appello e quelli rintracciati in ospedale ... open.online

Strage di Crans-Montana: quel gas bollente che brucia i polmoni. «Il fumo ha ucciso prima del fuoco» x.com

Visto da Lugano, il dramma di Crans-Montana è uno specchio del sistema elvetico: mostra quanto fragile sia l'equilibrio tra efficienza mostrata e vulnerabilità scoperta all'improvviso, tra l'idea di un controllo esibito e la realtà di fatti che sfuggono a ogni previsio - facebook.com facebook

