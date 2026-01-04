Costa d’Avorio-Burkina Faso ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

L’ottavo di finale tra Costa d’Avorio e Burkina Faso, valido per la Coppa d’Africa 2025, rappresenta un confronto importante tra due nazionali con ambizioni diverse. La partita si svolgerà in un contesto di grande attesa, con le formazioni pronte a dare il massimo. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro, per seguire da vicino questa fase del torneo.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. La Costa d’Avorio punta a bissare il titolo conquistato nell’ultima edizione, mentre il Burkina Faso sogna un’altra impresa dopo aver superato la fase a gironi. Costa d’Avorio-Burkina Faso si giocherà lunedì 6 gennaio 2026 alle ore 20 presso il Marrakesch Stadium. COSTA D’AVORIO-BURKINA FASO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ivoriani hanno iniziato bene con le prime due vittorie in tre partite a spese di Mozambico e Gabon intervallate dal pareggio con il Camerun. La Nazionale di Faè è comunque molto solida, come dimostra la presenza in rosa del capitano Kessiè, degli attaccanti Krasso, Diallo e Guessand, oltre ai giovanissimi Tourè e Diomandè. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Costa d’Avorio-Burkina Faso, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Burkina Faso-Guinea, prima giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Algeria-Burkina Faso, seconda giornata-Gruppo E-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gabon-Costa d’Avorio terza giornata-Gruppo F-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla. Coppa d'Africa, l'Algeria batte il Burkina Faso e vola agli ottavi, la Costa d'Avorio pareggia con il Camerun - Si è conclusa la seconda giornata dei gironi eliminatori: il Mozambico supera il Gabon, la Guinea Equatoriale va ko con un'autorete del torinista Coco ... msn.com

AFCON 2025: Camerun, Costa d'Avorio e Burkina Faso partono forte nella prima giornata di gara - La prima giornata di AFCON 2025 si è conclusa ieri sera in Marocco, con tutte le 24 squadre che hanno giocato la loro partita d'apertura ... msn.com

Africa: Cuamm e Univ. Padova, presentati 2 progetti di cooperazione sanitaria in Costa D’Avorio e Burkina Faso - Presentati oggi a Padova, nell’Archivio Antico dell’Università di Padova a Palazzo Bo, due nuovi grandi interventi sostenuti dalla Cooperazione italiana in Costa D’Avorio e Burkina Faso che vedono il ... agensir.it

Cesena conferma e rafforza il proprio impegno a sostegno del progetto umanitario dedicato all’orfanotrofio di Ayamé, in Costa d’Avorio - facebook.com facebook

Clamoroso in Gabon: dopo la rimonta subita contro la Costa d’Avorio (da 2-0 a 2-3) e la conseguente eliminazione in Coppa d’Africa, il ministero ha: - licenziato in tronco tutto lo staff tecnico - sospeso la Nazionale sino a nuovo ordine - escluso definitivamente x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.