Così Maduro è stato catturato | l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | Trump | Guideremo il Venezuela fino alla transizione

Il 4 ottobre alle 4.46 ora italiana, l’operazione militare statunitense ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. In meno di cinque ore, il leader venezuelano è stato trasferito su una nave militare Usa, dopo l’irruzione che ha coinvolto oltre 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. La vicenda segna un episodio significativo nella crisi venezuelana, con dichiarazioni di Trump sulla futura transizione politica nel paese.

L'ora X è scattata alle 4.46, ora italiana: meno di 5 ore dopo Maduro era su una nave militare Usa. In azione 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. E la Delta Force nella fortezza di Fuerte Tiuna.

