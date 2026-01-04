Così Maduro è stato catturato | l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | Trump |  Guideremo il Venezuela fino alla transizione

Da xml2.corriere.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 4 ottobre alle 4.46 ora italiana, l’operazione militare statunitense ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. In meno di cinque ore, il leader venezuelano è stato trasferito su una nave militare Usa, dopo l’irruzione che ha coinvolto oltre 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. La vicenda segna un episodio significativo nella crisi venezuelana, con dichiarazioni di Trump sulla futura transizione politica nel paese.

L'ora X è scattata alle 4.46, ora italiana: meno di 5 ore dopo Maduro era su una nave militare Usa. In azione 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. E la Delta Force nella fortezza di Fuerte Tiuna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

cos236 maduro 232 stato catturato l8217irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto alla delta force sono bastati 46 secondi trump 160guideremo il venezuela fino alla transizione

© Xml2.corriere.it - Così Maduro è stato catturato: l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | Trump: «Guideremo il Venezuela fino alla transizione»

Leggi anche: Trump: “Assalto super per catturare Maduro, guideremo Venezuela fino a transizione giusta”

Leggi anche: Cia e Delta Force per l’assalto perfetto, così Trump ha catturato Maduro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.