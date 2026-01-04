Così Maduro è stato catturato | i 150 jet l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | La Cina agli Usa | rilasciatelo immediatamente

Durante un'operazione condotta con precisione, Maduro è stato catturato in pochi minuti, dopo un’irruzione coordinata da forze speciali. Con l’impiego di oltre 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri, le forze statunitensi sono entrate in azione alle 4.46 ora italiana, portando il leader venezuelano a bordo di una nave militare. La Cina ha chiesto il rilascio immediato di Maduro, evidenziando le tensioni internazionali legate a questo

