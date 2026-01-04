Così Maduro è stato catturato | i 150 jet l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | La Cina agli Usa | rilasciatelo immediatamente
Durante un'operazione condotta con precisione, Maduro è stato catturato in pochi minuti, dopo un’irruzione coordinata da forze speciali. Con l’impiego di oltre 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri, le forze statunitensi sono entrate in azione alle 4.46 ora italiana, portando il leader venezuelano a bordo di una nave militare. La Cina ha chiesto il rilascio immediato di Maduro, evidenziando le tensioni internazionali legate a questo
L'ora X è scattata alle 4.46, ora italiana: meno di 5 ore dopo Maduro era su una nave militare Usa. In azione 150 velivoli, tra droni, elicotteri e bombardieri. E la Delta Force nella fortezza di Fuerte Tiuna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato il Venezuela e hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro. Con una clamorosa operazione, la notte scorsa, i militari statunitensi hanno realizzato il blitz, ordinat - facebook.com facebook
Il regime di #Maduro in #Venezuela è stato sanguinario, questo non rende legittimo attacco di #Trump e degli #USA. La violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite non è mai una soluzione: il diritto del più forte non è diritto facebo x.com
