Così Maduro è stato catturato | i 150 jet l’irruzione in camera i passi verso il bunker la moglie immobile a letto Alla Delta Force sono bastati 46 secondi | La Cina agli Usa | rilasciatelo

Alle 4.46 ora italiana, una vasta operazione ha portato alla cattura di Maduro, con oltre 150 velivoli coinvolti e l’irruzione nella sua residenza. In meno di cinque ore, il leader venezuelano è stato trasferito su una nave militare statunitense. La dinamica dell’intervento ha visto passi precisi e coordinati, mentre la Cina ha chiesto il suo rilascio. Un’operazione militare di grande complessità e rapidità.

