Così la Cina subisce e sfrutta l’azione Usa a Caracas

L’azione degli Stati Uniti contro Nicolás Maduro a Caracas ha avuto ripercussioni significative anche sulla Cina. Con investimenti politici, economici e simbolici in Venezuela, Pechino si trova a dover gestire le conseguenze di questa destabilizzazione, che influenzano le sue strategie e rapporti nella regione. Un’analisi delle dinamiche tra USA, Venezuela e Cina aiuta a comprendere le implicazioni di questi sviluppi geopolitici.

La cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti è stato anche un evento profondamente destabilizzante per la Cina, che in Venezuela ha investito capitale politico, economico e simbolico. Pechino è il principale acquirente del petrolio venezuelano (per circa l’80%), un partner chiave di Caracas negli anni dell’isolamento internazionale chavista e maduriano, e (dettaglio tutt’altro che marginale) direttamente coinvolta in quanto accaduto. L’inviato speciale per l’America Latina, Qiu Xiaoqi, era nella capitale poche ore prima del blitz americano, fotografato proprio mentre stringeva la mano di Maduro – e non è noto dove fosse al momento del raid della Delta Force che ha catturato il leader del regime venezuelano. 🔗 Leggi su Formiche.net

