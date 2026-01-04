Cos’è il Binge Eating Disorder il disturbo alimentare che supera per incidenza anoressia e bulimia

Il Binge Eating Disorder (BED) è un disturbo alimentare caratterizzato da episodi ricorrenti di consumo eccessivo di cibo, accompagnati da sensazioni di perdita di controllo. Più diffuso di anoressia e bulimia, rappresenta una problematica crescente che richiede attenzione e comprensione. Conoscere i suoi aspetti principali è fondamentale per riconoscerne i segnali e favorire un percorso di supporto adeguato.

Quando sentiamo parlare di disturbi alimentari, il nostro pensiero corre subito all'anoressia. Tuttavia, i dati epidemiologici più recenti rivelano una realtà diversa e preoccupante: la patologia oggi più frequente è il Binge Eating Disorder (BED), o disturbo da alimentazione incontrollata. In Italia, questa problematica coinvolge una fetta enorme della popolazione, parte dei 3 milioni di persone che lottano contro disturbi della nutrizione, superando per incidenza sia l'anoressia che la bulimia. A differenza di chi soffre di bulimia, chi è affetto da BED vive crisi in cui consuma enormi quantità di cibo in tempi brevissimi, ma senza mettere in atto metodi di compenso (come il vomito autoindotto o l'uso di lassativi).

