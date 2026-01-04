Evangeline Lilly ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma di aver subito danni cerebrali a seguito di un incidente. L’attrice ha spiegato di aver riscontrato una riduzione delle capacità cerebrali, evidenziando le conseguenze di un trauma cranico subito. La notizia, diffusa il 4 gennaio 2026, apre un dibattito sulla gestione delle emergenze e sulla tutela della salute di figure pubbliche coinvolte in incidenti.

Roma, 4 gennaio 2026 – “Il verdetto è arrivato: ho subito danni cerebrali a causa del trauma cranico”. È l’annuncio choc fatto dall’attrice canadese Evangeline Lilly, famosa in tutto il mondo per la serie ‘ Lost ’ e per il ruolo di Tauriel nella saga de ‘ Lo Hobbit ’. Con un video postato sui social, la star 46enne ha raccontato di essere rimasta vittima di un incidente alle Hawaii, dove a fine settembre è svenuta ed è atterrata a faccia in giù su un masso. “Una pietra mi ha aperto la faccia ”. Ecco cosa è successo. Evangeline Lilly, il racconto dell’attrice: “Il verdetto è arrivato, ho subito danni cerebrali” La rivelazione choc: "Il mio cervello funziona a capacità ridotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Cosa sappiamo dell'incidente choc di Evangeline Lilly. L'attrice: "Ho subito danni cerebrali. Il mio cervello a capacità ridotta"

